Der Frackzauber steigt in Düsseldorfs Maritim : Die Glamour-Jecken laden zur Gala

Der Frackzauber steigt in Düsseldorfs Maritim

Düsseldorf Düsseldorfs Karnevalisten planen die kommende Session: Im November veranstalten der AVDK, die Große und die Weissfräcke den Frackzauber im Maritim. 800 Gäste könne teilnehmen.

Die Frackzauber-Gala findet am 26. November wieder im Maritim-Hotel statt. Damit wollen die Karnevalisten an glanzvolle und vor allem sehr schicke Abende wie zuletzt 2019 anknüpfen. Denn 2020 fiel dieser Ball durch den Lockdown gänzlich aus, im vergangenen Jahr fand der Frackzauber nur in kleiner Form statt.