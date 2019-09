Brauchtum in Düsseldorf : Dirk Grunefeld ist neuer Waldkönig

Düsseldorf Ein großer Moment für die Karnevalist: Der neue Waldkönig steht fest.

Das hatten die Gäste in der „Kleinen Schweiz“ in Velbert so noch nicht erlebt. Immer wieder marschierten Männer in grünen Uniformjacken durch den Biergarten. Es war die prominente Gesellschaft Reserve aus Düsseldorf, die jeden Pfandschützen auf diese Art ehrte. 150 „Reservisten“ feierten hier ihr Waldfest und traten immer wieder an den Schießstand, um ihren neuen Kompaniekönig, ihren „Waldkönig“, zu ermitteln. Dazwischen saßen sie plaudernd in fröhlicher Runde zusammen.