Royal in Düsseldorf Hier entsteht der Geburtstagskuchen für Prinz Harry

Düsseldorf · Prinz Harry hält in dieser Woche Düsseldorf in Atem. Am Freitag feiert er hier auch noch seinen Geburtstag. Die Stadt will ihn auch überraschen – mit einer Torte. Diese stellt Dimitrios Kanellis jetzt gerade fertig. Wir haben dabei zugeschaut.

15.09.2023, 10:53 Uhr

Dimitrios Kanellis ist dabei, die Prinzen-Torte fertigzustellen. Foto: Brigitte Pavetic

Von Brigitte Pavetic

Prinz Harry ist nicht nur Schirmherr der Invictus Games und somit jeden Tag auf dem Gelände an der Merkur Spiel-Arena unterwegs, nein, er feiert am Freitag auch noch seinen royalen Geburtstag in Düsseldorf. Von der Stadt soll es als Überraschung eine Torte geben. Die wird am Vormittag frisch zubereitet, wir waren dabei.