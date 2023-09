Royal in Düsseldorf Hier entsteht der Geburtstagskuchen für Prinz Harry

Düsseldorf · Prinz Harry hält in dieser Woche Düsseldorf in Atem. Am Freitag feiert er hier auch noch seinen Geburtstag. Die Stadt will ihn auch überraschen – mit einer Torte. Diese stellt Dimitrios Kanellis jetzt gerade fertig. Wir haben dabei zugeschaut.

15.09.2023, 13:39 Uhr

So entstand die Geburtstagstorte für Prinz Harry 8 Bilder Foto: Brigitte Pavetic

Von Brigitte Pavetic