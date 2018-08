Düsseldorf: Dieter Jaenicke sieht sich als Entwickler

Düsseldorf Die Internationale Tanzmesse ist in greifbarer Nähe, und Dieter Jaenicke ist einer der großen Strippenzieher – auch wenn er selber nie ein Tänzer war.

Vorgezeichnet war sein Weg ihm nicht. Dieter Jaenicke studierte Soziologie, Religionswissenschaft und Theaterpädagogik. Nach dem Studium nahm er sich eine Auszeit, er fuhr mit dem Fahrrad nach Portugal. Zwei Jahre später ging er als Freiwilliger in ein Flüchtlingslager für vietnamesische Boat People auf den Philippinen. Dort hatte er auch sein Schlüsselerlebnis: „Jemand berichtete, wie fasziniert er in Sydney von einem Gastspiel mit Pina Bausch war. Da traf es mich wie ein Blitz. Meine Idee: Du gehst jetzt zurück und baust ein Zentrum für zeitgenössischen Tanz auf.“ Gesagt, getan. Jaenicke gründete und leitete Festivals in Hannover und 15 Jahre in Hamburg. Und er brach erneut auf, diesmal nach Brasilien, woraus sieben weitere Jahre wurden. Die unverstellte Tanzkultur in Lateinamerika oder auch in Afrika fasziniert ihn bis heute: „Die jungen Talente dort haben kein Studio, aber sie trainieren Stunde um Stunde, jeden Tag.“ Längst ist der „Urban Dance“ zu einer etablierten Kunstform geworden und daher auch zu einem zentralen Thema der Messe. Dieter Jaenicke realisierte Projekte in Rio de Janeiro, Dänemark und New York und war seit 2009 Intendant im Europäischen Zentrum der Künste Hellerau bei Dresden. „Am liebsten bin ich Entwickler“, sagt er. So erfolgreich die Internationale Tanzmesse NRW auch sei: „Wir müssen darauf achten, dass es so bleibt. Frische Impulse können deshalb nie schaden.“