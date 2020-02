Rheinoper in Düsseldorf : Dieses Quartett besingt die Liebe

Düsseldorf Die Zauberin Alcina herrscht über eine Insel der Lüste. Mit betörenden Sirenengesängen zieht sie Männer in ihren Bann, verführt und verwandelt sie, wenn sie ihrer überdrüssig geworden ist. Vier Frauen spielen starke Rollen in dem Stück, das es in sich hat.

Der Applaus war stark, die Ränge voll bei der Premiere von Händels Barockoper „Alcina“, die am Sonntag noch einmal zu sehen ist. Die Sopranistin Shira Patchornik sprang für die erkrankte Elena Sancho Pereg ein. Jacquelyn Wagner gab ihr Debüt in der Titelpartie. „Es ist eine andere Welt und eine tolle Erfahrung“, sagt sie über die Zusammenarbeit mit der Neuen Düsseldorfer Hofmusik unter der Leitung von Generalmusikdirektor Axel Kober. Maria Kataeva debütierte als Ruggiero – nicht die erste Hosenrolle für die Mezzosopranistin aus dem Ensemble der Deutschen Oper am Rhein. Wallis Giunta gastiert als Bradamante an der Deutschen Oper am Rhein und verkleidet sich als Mann, um ihren Verlobten zur Raison zu bringen und von Alcinas Zauberinsel zu befreien. „Bradamante ist eine wirklich moderne junge Frau. Im 18. Jahrhundert, als diese Oper geschrieben wurde, war sie ihrer Zeit ziemlich voraus“, sagt sie. Die irisch-kanadische Mezzosopranistin fiel in Düsseldorf bereits bei der Festlichen Operngala für die Deutsche AIDS-Stiftung als Sängerin auf – die ist in diesem Jahr am 21. März. Shira Patchornik ist Ensemblemitglied am Staatstheater Wiesbaden. Die Rolle der Morgana in Händels Oper „Alcina“ gehört zu ihrem vielseitigen Repertoire.