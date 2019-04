Mode-Dinner : Diese prominenten Herren mögen es leger und auffällig

Düsseldorf Häufig stehen Frauen bei Mode-Events im Mittelpunkt, dieses Mal waren es die Männer, die über ihr Styling sprachen.

Männer sollten öfter Mut zum Sakko beweisen. Denn der Modeklassiker ist nicht nur ein Fall für förmliche Anlässe, so die Botschaft des Modehauses Anson’s, das am Donnerstagabend zum Dinner in das Restaurant 20grad lud, um die neue Kollektion des Labels CG-Club of Gents vorzustellen. Unter den Gästen tummelten sich Schauspieler Kostja Ullmann, Karim Günes, Timur Bartels und Simon Böer. Alle selbstredened im Sakko. Ullmann verriet, es privat gerne leger in Sachen Mode zu mögen, Bartels trägt auch gerne mal ein auffälliges Sakko. Günes: „Ich habe in Düsseldorf mal eine Lehre gemacht, aber abgebrochen, weil ich Schauspieler werden wollte.“ Der Abend war keine reine Herrenveranstaltung, auch die Schauspielerinnen Ursula Karven und Luise Großmann aßen mit.