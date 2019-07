Mode-Event in Düsseldorf : Die „Vogue“ kehrt zurück an die Kö

Die „Vogue“ kehrt zurück an die Kö

Mode-Event in Düsseldorf

Die Vogue Fashion’s Night Out war in Düsseldorf immer gut besucht. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Das Magazin „Vogue“ schmeißt in Düsseldorf wieder eine große Party – im Kö-Bogen.

Die Vogue Fashion's Night Out war eine lange Einkaufsnacht, die von 2011 an rund um die Kö stattfand. 2017 war damit Schluss. In umgewandelter Form erlebt dieses Happening nun aber eine Renaissance. Das Motto dieses Mal: „Vogue loves Kö-Bogen“.