Herrenhaus in Düsseldorf : Die Villa Lantz erstrahlt in neuem Glanz

Düsseldorf Die seit knapp zehn Jahren leerstehende Villa Lantz in Lohausen soll wieder zu einem kreativen Ort werden und in Zukunft Düsseldorfer Tradition mit modernem Design und zeitgenössischer Kunst verbinden. Dahinter steht die Familie Lautenbach, die nun mit der Firma Pongs einzog.

Die Stiftung Sterntaler hatte eine Plattform: Pongs versteigerte das Kunstwerk „Sixpack“ des deutsch-japanischen Künstlers Kanjo Také für den guten Zweck. Der Erlös von 6300 Euro kommt hilfsbedürftigen Kindern in verschiedenen Projekten zugute. Das Opernstudio der Deutschen Oper am Rhein fördert hochtalentierte junge Sänger aus der ganzen Welt. Karina Repova und Jorge Espino waren Teil des künstlerischen Abendprogramms und ernteten viel Beifall für ihre Darbietungen. Sternekoch Anthony Sarpong zauberte mit seinem Team Gaumenfreuden in vier Gängen. Sein Sterne-Restaurant „Anthony’s Kitchen“ in Meerbusch ist unter Liebhabern der gehobenen, internationalen Küche für das ausgezeichnete New Dining Concept bekannt.