Die Toten Hosen steigen D.Live aufs Dach : Autogramme mit Seltenheitswert auf der Arena

Signierstunde mit der Band Die Tote Hosen auf dem Dach der Merkur Spiel-Arena. Hier verewigt sich Campino mit seiner Unterschrift. Foto: D.Live/Kenny Beele

Düsseldorf Die Toten Hosen erhielten einen Preis und Düsseldorfs Arena Unterschriften aufs Mauerwerk. Für ihre beiden Shows wurden die Band und der örtliche Veranstalter concertteam nrw von D.Live mit dem „Sold Out Award“ ausgezeichnet.

In ihrem „Düsseldorfer Wohnzimmer“ begeisterten Die Toten Hosen am 24. und 25. Juni mit gleich zwei Konzerten in der ausverkauften Merkur Spiel-Arena. Anlässlich ihrer Tour „Alles aus Liebe – 40 Jahre Die Toten Hosen“ ließ es die Düsseldorfer Rockband ordentlich krachen und feierte so gebührend ihr Jubiläum vor ihrem Heimat-Publikum.

Von einer der Düsseldorfer Stadttöchter gab es dafür eine Auszeichnung: Für die beiden Shows wurden die Band und der örtliche Veranstalter concertteam nrw von D.Live mit dem „Sold Out Award“ ausgezeichnet. Mit Blick in Richtung Düsseldorfer Altstadt und dem kleinen „Kapellchen aus Köln“ in der Ferne nahm die Band die Awards von Michael Brill, dem Geschäftsführer von D.Live, Daniela Stork, Executive Director Booking & Ticketing D.live, und Laura Becker, General Manager der Merkur Spiel-Arena entgegen. Die Musiker ließen es sich nicht nehmen, sich auf dem Dach der Arena zu verewigen. Mit einem wasserfesten Stift hinterließen sie ihre Unterschrift auf den Mauern der Spielstätte in Stockum.

Nach dem Konzert ist vor dem Konzert: Der Musiksender MTV wird die Europe Music Awards (EMA) in diesem Jahr in Düsseldorf vergeben. Die Verleihung der EMA-Trophäen wird am 13. November aus dem PSD-Bank-Dome in Düsseldorf übertragen. Auf Details zu den Stars hofft D.Live, demnächst bekannt geben zu können.