Verlosung in Düsseldorf : Die Stars aus „Abikalypse“ im Cinestar

Düsseldorf Lea van Acken („Bibi und Tina“, „Fack ju Göhte“) und Reza Brojerdi („Schneeflöckchen“, „Das letzte Mahl“) sowie Lucas Reiber („Verrückt nach Fixi“, „Fack ju Göhte“) und Jerry Hoffmann („Amelie rennt“) sind im Cinestar. Sie stellen „Abikalypse“ vor, und bei uns gibt es Karten zu gewinnen.

Am heutigen Donnerstag startet die deutsche Party-Komödie „Abikalypse“. Die Hauptdarsteller sind auf einer Kinotour und machen am Samstag um 17 Uhr im Cinestar Düsseldorf Halt. Die Story: Das Abitur haben die Außenseiter Musti, Yannick, Hannah und Tom endlich in der Tasche. Sie versprechen ihren Mitschülern leichtsinnig die krasseste Party des Jahres. Die RP-Leser können die Darsteller im Kinosaal treffen und sich auf eine unterhaltsame Geschichte über Freundschaft, Liebe, Mut und Zusammenhalt freuen. In Kooperation mit dem Kino verlost unsere Redaktion 10x2 Freikarten. Mitmachen und gewinnen! Wer heute bis 24 Uhr unter 01379 88 67 11 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp10“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen.