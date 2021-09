Ritterschlag für Düsseldorfer Galeristen : Die Kunst aus einer Rather Galerie wird nach Paris geholt

Düsseldorf Bei Noir blanche hängen aktuell Fotos von F.C. Gundlach. An ihnen hat das Haus des berühmten Designers Pierre Cardin großes Interesse.

Der Fotokünstler und Kurator Volker Marschall zeigt aktuell in seiner Galerie Noir blanche eine Ausstellung mit Arbeiten von F.C. Gundlach, einem der bedeutendsten Modefotografen der deutschen Nachkriegszeit, der im Juli dieses Jahres im Alter von 95 Jahren gestorben ist. In der Schau „Visionnaire“ lebt die Pariser Couture von 1962 bis 1966 wieder auf. In dieser Zeit wirkten in der französischen Metropole neben Yves Saint Laurent, Nina Ricci oder André Courrèges auch der berühmte Modedesigner Pierre Cardin. Fotografien dieser Zusammenarbeit sind ebenfalls in der Ausstellung in der Rather Galerie zu sehen. Manche Fotos gelten mittlerweile als Ikonen der Fotografie.