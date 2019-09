Event in Düsseldorf : Die Königsallee wird zur Kunstmeile

Düsseldorf Bei der „Promenade pour un Objet d´Exception“ zeigen Kö-Händler stellen Kö-Händler ausgewählte Kunstobjekte in ihren Geschäften aus.

Kunst trifft auf Konsum – so lässt sich das Konzept der Veranstaltung „Promenade pour un objet d’exception“, die Freitag und Samstag auf der Königsallee stattfindet, am besten zusammenfassen. Denn 30 Händler präsentieren ihren Kunden an diesen Tagen ausgewählte Kunstobjekte in ihren Geschäftsräumen. Manche mit Botschaft, wie ein Rucksack aus Plastikmüll bei Prada, andere mit ungewöhnlichen Designkonzepten wie ein Hocker in Brettspieloptik bei Miomio. Zudem zeigt die Fotokünstlerin Gudrun Kemsa in einigen Läden ihre Kunstwerke.