Männer in der Krise : Ein Weg raus aus der Schockstarre

Susanne Höllrigl spricht in der Familien- und Erziehungsberatungsstelle der Caritas in Stadtmitte mit Hunderten von Vätern jährlich. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düssseldorf Meistens sind es Trennungen im Zusammenhang mit der Sorge um die Kinder, die Männer zur Caritas-Väterberatung bringen. Die Aufgabe hier: Erst einmal zuhören, um dann gemeinsam Strategien zu entwickeln.

Susanne Höllrigl hat schon viel erlebt in ihrer fast 30-jährigen Beratungslaufbahn. Seit fast zwei Jahren ist sie wieder zurück in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle in der Nähe des Hauptbahnhofes. Vor gut 25 Jahren arbeitete sie schon einmal für diese Einrichtung der Düsseldorfer Caritas. „Aber da war noch alles anders. Besonders mit Blick auf Beratung von Vätern hat mittlerweile ein gravierender Paradigmenwechsel stattgefunden. Und das ist auch gut so.“ Wenn vor zehn Jahren Väter gekommen seien zum Gespräch, dann sei das eher eine Seltenheit gewesen. „Heute melden sich immer mehr bei uns in den drei Caritas-Beratungsstellen in Stadtmitte, Wersten oder Rath“, berichtet die Diplom-Sozialpädagogin.

„Meistens haben die Väter Gesprächsbedarf nach einer Trennung, und sie fragen sich, wie sie zu den gemeinsamen Kindern stehen“, spricht sie aus Erfahrung. „Es besteht ein großer Bedarf“, betont Höllrigl. „Es geht auch um Themen wie eine partnerschaftliche Elternbeziehung oder etwa um Schwierigkeiten mit der Mutter. Väter werden meist bei Trennungen übergangen, dabei haben sie häufig große Ängste, die Bindung zu ihren Kindern nach der Trennung zu verlieren oder nicht mehr Teil der Familie zu sein.“

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Von 2012 bis heute hat sich laut Höllrigl der Anteil der an einer Beratung beteiligten Väter von vier auf 26 Prozent erhöht. Das habe besonders zu tun mit einer Novellierung der Sorgerechtsregelung 2012 und der damit verbundenen rechtlichen Stärkung der Väterrolle. „Und so kommt es, dass mittlerweile viele Väter verstärkt einfordern, das Familienleben in gleichberechtigter Weise mitzugestalten.“

Stefan Jahn (Name von der Redaktion geändert) ist so ein Mann. Sein Leben verlief nach eigener Erzählung fast klassisch – bis zu dem Punkt, wo die überraschende Trennung kam und sich der 44-Jährige „wie in einem Schockzustand“ fühlte. Anfang April 2018 war das, wie er heute recht nüchtern erzählt. Seit 2003 war er mit seiner Partnerin zusammen, sie hatten geheiratet, zwei Kinder (10 und 14) bekommen. „Das obligatorische Haus kam auch dazu“, sagt die Führungskraft in einem namhaften Düsseldorfer Unternehmen.

Seine Mitarbeiter hat er damals recht schnell ins Vertrauen gezogen. „Ich sagte: ‚Es ist besser, dass ihr Bescheid wisst, falls ich mal komisch oder bedrückt bin.‘“ Als seine heutige Ex-Frau die Trennung wollte, fehlten ihm auf einmal sämtliche Perspektiven für sein Leben, und erschwerend kam hinzu, „dass ich mit der moralischen Überzeugung zu kämpfen hatte, dass Kinder doch eine heile Familie wollen“. So eine Situation – zumal gepaart mit einer extremen Feindseligkeit seiner Ex-Partnerin – überforderte ihn.

Ein Experte in der Beratung für Väter, der Psychologe und Familientherapeut Gerhard Vogel in der Caritas-Beratungsstelle Wersten, stellte diese bahnbrechende Frage: „Was bedeutet es für Sie, ein guter Vater zu sein?“ Darüber musste Jahn erst einmal sehr intensiv nachdenken. Welche Gesellschafts- und Rollenbilder hatte er im Kopf? „Mir wurde klar, dass wir alle viel mit Schuld und Konventionen operieren.“ Heute hätte er dank vieler Gespräche mit der Väterberatung eine klare Vorstellung, „wo ich hin möchte“ – wohl wissend, dass es der Gewöhnung bedarf, zu akzeptieren, „dass, wenn man getrennt lebt und die Kinder größtenteils bei der Mutter sind, das Zusammenleben mit den Söhnen eben nicht mehr so selbstverständlich gegeben ist. Diese emotionale Leere musst du füllen lernen.“

Er habe wieder gelernt, sich auf sein eigenes Leben zu konzentrieren, nutze seine Freiheit, treffe gute Freunde, spiele viel Tennis. „Das ist der positive Blick darauf.“ Mehrere Gespräche hätten ihm das deutlich gemacht: „Das Beste, was ich für meine Kinder tun kann, ist, der Fels in der Brandung zu sein, stark zu bleiben. Daher war es wichtig, so schnell wie möglich aus der Ohnmachtssituation zu kommen.“ Ein anderer Vater, der nach der Trennung ebenfalls die Familienberatung für sich genutzt hat, rät: „Reden, reden, reden, das allein verändert den eigenen Blick auf die Welt. Darüber hinaus ist es wichtig, Öffentlichkeit zu bekommen. Ich erlebe das System im Trennungsprozess häufig sehr unterstützend für die Mütter.“

Höllrigl arbeitet in der Caritas-Beratungsstelle Stadtmitte und weiß: 2012 kamen 26 Väter alleine und 49 mit Partnerin in die Einrichtung an der Friedrich-Ebert-Straße, 2019 waren es 149 Väter alleine und 286 Eltern – also 435 Väter. „Diese große Zunahme an Vätern kam nicht langsam in all den Jahren. Diese Veränderung war sprunghaft mit den statistischen Zahlen 2013 zu erkennen und blieb seitdem relativ konstant.“ Die Gesamtzahl für alle drei Beratungsstellen geht laut Höllrigl in dieselbe Richtung: 2012 kamen 112 Väter, davon 36 allein. 2019 waren es mehr als zehn Mal so viele, von 1419 Vätern hatten 849 das kostenlose Beratungsangebot mit Partnerin in Anspruch genommen.

„Es ist ein großer Wert, wenn elterliche Sorge in gemeinsamer Verantwortung gelebt werden kann“, sagt Höllrigl. „Ich sehe immer wieder, dass Väter sehr belastet in eine Beratung kommen und erleichtert sind, wenn sie neue Möglichkeiten für sich entdecken können.“