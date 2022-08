Gala am Düsseldorfer Flughafen : Die Elite des Tanzsportes trifft sich im Maritim

Düsseldorf Dascha und Wladislaw Lalafarjan freuen sich auf das Comeback der „Dance Gala der Superstars“. Spitzenkräfte der Tanzszene werden kommen. Und es gibt auch einen Flasmob für jedermann.

Die Düsseldorfer „Dance Gala der Superstars“ geht in eine neue Runde. Am 13. November sollen sich erneut bekannte Stars der Tanzszene im Düsseldorfer Maritim-Hotel versammeln. Zusammen mit dem vierfachen Weltmeister Michael Hull will das Ehepaar Dascha und Wladi Lalafarjan als Veranstalter durch den Abend führen.

Eröffnet wird die Gala von einer aus der Ukraine geflüchteten Profi-Sportgymnastin, die gerade eine Show für die Gala einstudiert. Beim „Peoplemoving“ sollen die Tanzfreunde schließlich das Parkett stürmen. Das sei eine Art geplanter Flashmob, bei dem Gäste einen einfachen Move zu populärer Musik lernen. „Das ist immer ein Riesenerfolg, denn in der Menge kann sich jeder gut verstecken“, sagt Wladi Lalafarjan. Tanz-Weltmeister werden erwartet, auch Stars aus TV-Shows wie „Let‘s Dance“ sind im Gespräch. Corona hat das Paar gut überstanden. Via Zoom bot es Workshops an. „Da wurde im Wohnzimmer, in der Küche und auch an anderen Orten getanzt. Das war toll“, erzählt Dascha Lalafarjan. „Wir haben alle lange genug zu Hause gesessen und Lust, wieder raus zu gehen.“