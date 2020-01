Gesundheits-Aktion in Düsseldorf : Die „dicken“ Jonges specken weiter ab

Düsseldorf Laberköpfe sind sie definitiv nicht – diese drei Düsseldorfer Jonges. Mittlerweile haben sie schon 60 Kilo abgenommen und damit mehr, als sie eigentlich vorhatten, und die Challenge geht noch weiter.

Bei der selbst ausgerufenen „Weightloss Challenge“, die von Düsseldorfs Gesundheitsdezernenten Andreas Meyer-Falcke als zusätzlichem „Motivator“ unterstützt wurde, hatte das Jonges-Dreigestirn innerhalb von zwölf Monaten pro Person 20 Kilo abspecken wollen. Das „Weightloss-Jahr“, das mit einem Gesamtgewicht von 370 Kilo begann, ist nicht identisch mit dem Kalenderjahr, dauert deshalb auch noch sieben Wochen, und doch ist die „Fett-Verlustrechnung“ bereits übererfüllt. Mehr als 60 Kilo zeigt die Waage insgesamt weniger an. Kein Grund, aufzuhören abzunehmen. „Das Jahr wird voll gemacht. Und auch danach ist noch nicht Schluss“, verspricht Jonges-Geschäftsführer Büchsenschütz. „Wir werden uns nicht wieder vollstopfen. Uns ist eine Bewusstseinsumstellung gelungen.“ Sie werden sich weiterhin gemeinsam bewegen, bewusster ernähren und so an der Figur arbeiten. Auch, weil sich ihre Lebensqualität bereits enorm verbessert hat. „Ich fühle mich vitaler, bin aktiver, einfach fitter. Das Leben macht einfach mehr Freude“, so Büchsenschütz. „Und ich weiß, dass zur optimalen Gesundheit noch einiges weg muss.“