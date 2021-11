Düsseldorfer trifft Abba-Legende : Ein Treffen mit Björn Ulvaeus

Düsseldorf Die berühmte Band Abba singt ein Lied für Wolfram Kons’ Spendenmarathon. Der Düsseldorfer RTL-Moderator startet am 18. November die 26. Ausgabe seiner Charity-Sendung.

Der RTL-Moderator Wolfram Kons und Abba-Legende Björn Ulvaeus haben gerade in Stockholm einen Film für den RTL-Spendenmarathon gedreht. Der Hintergrund: Mit „I Still Have Faith In You“ singt Abba den Titelsong für den 26. RTL-Spendenmarathon, der wird am 18. und 19. November zu sehen ist. Bei dem Song geht es um Vertrauen – auch gegenüber Kindern. Die bräuchten Liebe, Freiheit und Vertrauen. „Erlaube ihnen, sich zu entdecken, sich zu entwickeln und unterstütze sie dabei. Ich habe selber vier Kinder und acht Enkelkinder – das neunte ist unterwegs. Ich hatte immer Vertrauen in sie alle“, sagte Ulvaeus laut einer RTL-Mitteilung in dem Interview mit dem Düsseldorfer Kons. „Auch ich bin aufgewachsen, ohne zu wissen, was ich genau werden wollte. Irgendwie bin ich in die Musikindustrie gerutscht, und das war mein großes Glück.“ Sein Rat an Kinder und Jugendliche: „Lasst euch Optionen offen. Irgendwann kommt der Kompass eures Lebens und zeigt euch euren Weg. Und bis dahin bildet euch und lernt.“