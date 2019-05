Duftstars in Düsseldorf : Deutschen Parfumpreis in der Rheinterrasse verliehen

Deutschen Parfumpreis in der Rheinterrasse verliehen

Duftstars in Düsseldorf

Düsseldorf Zum ersten Mal zeichnete die Fragrance Foundation Deutschland die Gewinner in Düsseldorf aus. Als Preispaten traten Prominente wie Andrea Sawatzki und Natalia Wörner auf.

Bis Samstag (11. Mai) findet in Düsseldorf die Duftreise „La Journée du Parfum“ statt. Die „Kö“ inklusive 1,5 Kilometer langem lila Teppich avanciert damit zur weltweit einzigartigen Duftmeile. Entlang der Prachtmeile gibt es Vorträge, Lesungen, Ausstellungen, Parfümeure und eine riesige elektronische Geruchsorgel im Duftpavillon auf dem Corneliusplatz.

Los ging es am Donnerstag: Das Edelkaufhaus Breuninger launchte die Parfüm-Kollektion „Mizensir“ von Starparfümeur Alberto Morillas, der schon für Calvin Klein oder Giorgio Armani seine Nase hergab. Bei den Duftstars abends in der Rheinterrasse erhielt er den Persönlichkeitspreis. Auch Bodybuilderin Sophia Thiel war zu Gast – vorher verabredete sie sich mit Fans zum Meet & Greet in den Düsseldorf Arcaden, um ihren Duft vorzustellen.