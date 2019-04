Gesangswettbewerb : Der WDR sucht Chöre in Düsseldorf

Düsseldorf Freiwillige vor – oder Ambitionierte. Wer meint, eine Top-Stimme zu haben, ist aktuell gefragt beim WDR, aber nur in der Chor-Variante.

Der WDR sucht auch 2019 wieder den Besten Chor im Westen. Bereits zum vierten Mal können sich Chöre aus ganz Nordrhein-Westfalen bewerben, um auf der großen Showbühne zu performen. Egal ob Pop, Gospel, Klassik oder Jazz – wichtig ist, dass die Chöre Spaß an der Musik und an der Performance haben. Im Vorjahr konnte der Bonner Chor „BonnVoice“ die Siegertrophäe mit nach Hause nehmen. Aber auch die „Soulville Jazz Singers“ aus der Landeshauptstadt lieferten eine Top-Darbietung ab. Die Bewerbungsfrist läuft bis 30. Juni. Nach einer ersten Vorauswahl wird es eine Vorentscheidungsrunde geben, in der sich die besten Chöre für das Halbfinale qualifizieren. Im Finale in der Vorweihnachtszeit wird der Beste Chor im Westen 2019 gekürt, der sich auf 10.000 Euro freuen darf.