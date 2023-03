Düsseldorfer Radio-Show mit Köln-Star Der Sänger Jürgen Zeltinger spricht über seine Musik

Am Montag will der Moderator Stefan Drüppel in seiner Sendung „Mi Häzz, min Stadt, min Leedsches“ auf „Radio SteamD“ den Kölner Kult-Sänger Jürgen Zeltinger in Düsseldorf empfangen, im Schlepptau hat der Musiker seinen Gitarristen Dennis Kleimann. Zusammen werden sie in einem Studio an der Oststraße auf über 40 Jahre Zeltinger-Musikgeschichte zurückblicken.