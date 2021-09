Hotellerie und der Tourismus Düsseldorfs : Marketing-Profis im Breidenbacher

Düsseldorf Das gesellschaftliche Leben in Düsseldorf nimmt wieder Fahrt auf. Der Marketing Club versammelte seine Mitglieder nun im Breidenbacher Hof.

Der Marketing Club Düsseldorf veranstaltete sein jüngstes Netzwerkertreffen im Breidenbacher Hof an der Kö. Die Hotellerie und der Tourismus Düsseldorfs standen im Mittelpunkt des Abends.

Cyrus Heydarian, Managing-Direktor des Luxushotels, hielt einen Vortrag, in dem über Tourismus und insbesondere Medizin-Tourismus in Deutschland sprach sowie über den Attraktivitäts-Faktor von Kunst und Kultur für eine Stadt.

Unlängst hatte sich der Marketing Club Düsseldorf neu aufgestellt: Geschäftsführender Vorstand der mit 650 Mitgliedern drittgrößten Vereinigung von Marketing Professionals in Deutschland ist der Bayer-Leverkusen-Manager Stephan Langer. Jürgen Schröder – Partner bei McKinsey – ist der Vorstand Finanzen. Der langjährige Präsident Dirk Krüssenberg gehört dem Traditionsnetzwerk am Rhein weiter als Ehrenpräsident an.