Kosmetik-Preis in Düsseldorf : Der Gloria-Award wird auf der Beauty verliehen

Kosmetik-Preis in Düsseldorf

Düsseldorf Nach und nach kehren nach der coronabedingten Zwangspause wichtige Events zurück in die Stadt. Gerade wurde bekannt, dass auch der Gloria-Award wieder in Düsseldorf stattfinden wird.

Der Deutsche Kosmetikpreis Gloria kehrt zurück nach Düsseldorf – allerdings in einer Light-Variante, wie der Verlag Kosmetik International als Veranstalter am Donnerstag mitteilen ließ. Die Gala und die Vergabe der Preise sind auf der Messe Beauty eingebettet in einen kleineren Rahmen – Vips kommen aber auch: Christine Neubauer, Maria Höfl-Riesch, Franziska Knuppe.