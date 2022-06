Trauer um bekannten Italiener : Der Gastronom Renzo Rosati ist gestorben

Düsseldorf Die Brüder Rosati gehörten zu den ersten Italienern, die mit Edel-Küche die Düsseldorfer und auch viele auswärtige Gäste begeisterten. Einer von beiden – Renzo – ist jetzt gestorben. Was bleibt, ist eine schöne Erinnerung an ihr Restaurant.

Nach fast vier Jahrzehnten gaben die Brüder Remo und Renzo Rosati 2014 das traditionsreiche italienische Restaurant Rosati auf. Sie wollten sich damals eine Schöpfungspause gönnen. Nun teilte Remo Rosati unserer Redaktion mit, dass sein Bruder Renzo am Dienstag in der vergangenen Woche gestorben ist und am heutigen Donnerstag im engsten Familien- und Freundeskreis beigesetzt wird.