Gastronom : Vittorio Bazzo ist verstorben

Vittorio Bazzo mit seiner Tochter Vanessa Meulendik-Bazzo. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Jahrzehntelang war Vittorio Bazzos Bar „Bei Tino“ an der Königsallee der Treffpunkt der Düsseldorfer Gesellschaft. Am Dienstag ist der Kult-Gastronom im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben.

