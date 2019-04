Kunst-Aktion : Mit Speed in die Merkur Spiel-Arena

Düsseldorf Das Hetjens präsentiert einen neuen Tisch des Monats. Dieses Mal ist er frühlingshaft gedeckt. Traditionsunternehmerin Marietta Franzen gab kreativen Input.

Mit seiner Rollnacht Düsseldorf und Hunderten von begeisterten Inlineskatern startete Initiator Claus Vogel am Donnerstag in die zweite Runde des Opern-Air-Sport-Events. Die kilometerlange Strecke führte die Sportskanonen am frühen Abend zur K2-Skates-Nacht in die Merkur Spiel-Arena im Norden der Stadt. Das Wetter blieb stabil, die Skater gut gelaunt. In der zwölften Saison folgen noch sieben Rollnächte. Am 16. Mai geht es auf eine neue Strecke nach Reisholz – mit 27 Kilometern Distanz die längste Rollnacht Düsseldorfs. Das Finale läutet Vogel am 29. August ein mit einer Fahrt zur Handwerkskammer. Die Termine und alle Infos zur zwölften Rollnacht, die unter dem Motto „Neun Höhepunkte, neun Nächte“ steht, finden sich unter www.rollnacht.de. bpa/RP-Foto: Anne Orthen