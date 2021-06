Düsseldorfer Gourmetmeile: Es gibt wieder Fisch vor der Tonhalle : Der Düsseldorfer Fischmarkt startet im August wieder

Der Fischmarkt am Tonhallenufer geht wieder an den Start. Foto: Rheinlust

Düsseldorf Die vorbeifahrenden Schiffe und Jet-Ski-Fahrer bieten immer eine unterhaltsame Kulisse zur guten Stimmung. Wer in lockerer Atmosphäre Freunde treffen und sich kulinarisch verwöhnen lassen möchte, ist auf dem Fischmarkt gut aufgehoben, der startet am 1. August wieder.

Nach mehr als einem Jahr Pause gibt es wieder den Fischmarkt. Der Saisonstart ist am 1. August (Sonntag). Mit den bekannten Corona-Schutzmaßnahmen kann ab 11 Uhr die Veranstaltung am Tonhallenufer wieder starten. Dieses Jahr wollen die Veranstalter an noch fünf verbleibenden Terminen von August bis November mit etwa 60 Austellern eine große Auswahl an regionalen sowie internationalen Spezialitäten anbieten.