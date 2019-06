Queen-Geburtstag in Düsseldorf : Der britische Generalkonsul lädt zum Tee

Düsseldorf Das Korps „The Prince of Wales Military Band“ mit dem Dudelsackspieler David Johnston spielte auf, es gab traditionelle britische Kost, jede Menge Reden und eine betagte Lady, die durch Abwesenheit glänzte: Die Queen. Die wurde kürzlich 93 und der britischen Generalkonsul schmiss eine Party.

Gut 300 Gäste versammelten sich Mittwochabend im Teehaus der Galopprennbahn. Ausgesprochen hatte die Einladung der britische generalkonsul Rafe Courage. Anlass war die Queen’s Birthday – Courage und sein Team wollten den 93. Geburtstag von Königin Elizabeth II. auch in Düsseldorf feiern lassen. Auch wegen der Geburt des ersten Kinds von Prinz Harry und Herzogin Meghan war das Konsulat in Feierlaune. Bemerkenswert: Die Königin ist bereits am 21. April 93 geworden, die Briten feiern ihren Geburtstag in der Hoffnung auf besseres Wetter aber traditionell im Juni. Ordentlich warm war es gestern schon, zudem wurden kulinarische Spezialitäten aus Großbritannien aufgetischt. Gin, Pasties, Käse-Cracker, Saucen sowie Süßigkeiten wie Mini-Scones und Clotted Cream, Marmeladen, schottisches Shortbread und Welsh Cakes, die frisch vor Ort gebacken wurden, standen auf der Karte. Erwartet wurden etwa Sir Sebastian Wood (britischer Botschafter in Deutschland), Stephan Holthoff-Pförtner (Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen) und Fiona Evans (US-amerikanische Generalkonsulin).