Überraschungsbesuch in Gerresheim : Der Barbier ihrer Herzen

Überraschungsbesuch in Gerresheim

Jochen Busse, Hugo Egon Balder, Martin Semmelrogge, René Heinersdorff und Markus Majowski (v.l.) mit Giuseppe Angelo (vorne) Foto: Theater an der Kö

Düsseldorf Hugo Egon Balder und René Heinersdorff haben einen „Best Buddy“: Giuseppe Angelo, seines Zeichens Friseur und Barbier. In Gerresheim macht der nun einen eigenen Laden auf und bekam einen Überraschungsbesuch von der Heinersdorff-Truppe.

René Heinersdorff ist als Regisseur, Schauspieler, Autor und Theaterchef ein Macher. Das stellte er auch unter Beweis, als „unser wunderbarer Barbier“ sich selbständig machte. Heinersdorff spricht von Giuseppe Angelo, „der Friseur des Vertrauens der prominenten Herren des Theaters an der Kö“. Ein weiterer Macher ist Hugo Egon Balder, der mit seinem Freund René einen Überraschungsbesuch in Gerresheim organisierte bei Giuseppe Angelo in dessen neuer Barberia Italiana.