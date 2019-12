Düsseldorfer Fan-Aktion : Die DEG sucht nach „coolen“ Frauen

Düsseldorf Die DEG will mit einer Fan-Aktion engagierte Frauen ehren und widmet ihnen sogar einen eigenen Spieltag.

Die ausgewählten Frauen dürfen sich anschließend auf eine Einladung zum Heimspiel gegen die Berliner Eisbären am 10. Februar freuen. Aber auch alle anderen Frauen bekommen an diesem besonderen Spieltag eine kleine Würdigung des Clubs und erhalten für Tickets einen Rabatt von 20 Prozent, der im Fanshop an der Brehmstraße sowie an der Tageskasse gewährt wird.