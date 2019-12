Düsseldorfer Promis : Das war ihr schönstes Geschenk zum Fest

Düsseldorf Weihnachten ist ein wunderbares Fest zum Schenken, die einen freuen sich über eine Eisenbahn, die anderen über einen Hund, und eine Moderatorin über ein Baby.

Rudi Esch, Autor und Bassist der Industrial-Band Die Krupps, hatte sein „Mega-Weihnachtsgeschenk“ in diesem Jahr schon acht Tage vor Heiligabend. Am 16. Dezember spielte Robbie Williams zum ersten Mal ein Konzert zu Weihnachten, und seine Ehefrau und er waren in die Wembley-Arena eingeladen. Begleitet hat sie Punk-Ikone Jordan Mooney – sie nahm kürzlich an Eschs „Electricity Conference“ teil. „Robbie trat mit Band und Chor und neuer CD an, und wir wurden perfekt in eine feierliche und ausgelassene Stimmung versetzt, die noch die gesamte Woche anhielt. Abgerundet wurde unser Aufenthalt mit einer Übernachtung im Marriott Hotel am Hyde Park, wo Robbie noch im Sommer als Headliner des gleichnamigen Festivals auftrat. Merry Christmas, everybody. Jetzt kann Weihnachten kommen, aber das wird unser schönstes Geschenk bleiben. Das war wunderbar und besonders. „