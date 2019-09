Geburtstag in Düsseldorf : Das Naseband’s feiert Fünfjähriges

Düsseldorf Früher war er mal Polizist, dann spielte er einen Polizisten. Dann wurde er Gastronom, nun feiert Michael Naseband Geburtstag mit seiner beliebten Altstadt-Kneipe. Und er sagt, wann er Düsseldorf besonders lieben lernte.

Am Mittwochabend feierte er sein fünfjähriges Bestehen. Sänger Mike Williamson, Mr. Vio Leen mit der Elektrogeige und DJ Lars von Ommeln traten auf. Naseband ist ganz Lokalpatriot und großer Fortuna-Fan. Bereits mit elf Jahren, als er auf dem Gymnasium war, sammelte er Müll auf, um sich Karten für die Spiele kaufen zu können. Besonders in der Ferne lernte er die Heimat zu schätzen: „Ich war zum Dreh für die Serie K11 zehn Jahre lang weg in München, und zu dieser Zeit habe ich erst gemerkt, wie sehr ich an Düsseldorf hänge.“