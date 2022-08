Viele Termine für Prinz Harry : Das ist Harrys Düsseldorf-Marathon

Erst im April dieses Jahres waren Prinz Harry und Meghan in den Niederlanden und hatten dort offensichtlich Spaß bei diesem Überraschungsmoment. Foto: dpa/Peter Dejong

Düsseldorf Prinz Harry und seine Frau Meghan kommen am 6. September nach Düsseldorf, um bei einem Ausblick auf die Invictus Games dabei zu sein. Die beiden werden ein strammes Programm absolvieren.

Er ist nicht das erste Mitglied der englischen Königsfamilie, das nach Düsseldorf kommt, doch jetzt schon ist sicher, dass Prinz Harry für ordentlich Aufsehen sorgen wird – zumal ihn seine Ehefrau Meghan begleitet. Am 6. September will das weltbekannte Paar der NRW-Landeshauptstadt einen Besuch abstatten. Anlass ist eine erste Vor-Veranstaltung im Hinblick auf die Invictus Games, die im September 2023 in Düsseldorf stattfinden werden. Harry rief diesen paralympischen Wettbewerb für Kriegsversehrte 2014 ins Leben und ist auch Schirmherr der Veranstaltung.

Übernachten werden der Sohn von Lady Diana und seine Gattin voraussichtlich nicht in Düsseldorf, aber dafür an ihrem Besuchstag ein strammes Programm absolvieren. Der Herzog und die Herzogin von Sussex sollen hochrangige Amtsträgerinnen und Amtsträger treffen, wie die Stadt erklärt. Möglicherweise ist auch ein Zusammentreffen mit Mitgliedern der Landesregierung geplant. „Ob und in welcher Form, steht derzeit noch nicht fest“, sagt eine Sprecherin der Staatskanzlei allerdings auf Anfrage.

Info Die Invictus Games sind 2023 in Düsseldorf Wann Die Invictus Games werden vom 9. bis 16. September 2023 zum ersten Mal in Deutschland ausgetragen. Länder Die Spiele finden international alle zwei Jahre an einem anderen Ort statt, Vancouver und Whistler in Kanada sind die Gastgeber für 2025. Zuletzt fanden die Invictus Games in Den Haag statt.

In den Genuss von Ehren-Motorradeskorten – im Volksmund „Weiße Mäuse“ genannt – kam noch Harrys Großmutter Elisabeth, die Königin von England bei ihren Besuchen. Auf einen Empfang dieser Art kann der Herzog nicht hoffen, denn er nimmt ja keine offiziellen Aufgaben mehr für das Königshaus wahr.

Ein großes Polizeiaufgebot gab es auch, als Harrys Bruder Prinz William im August 2016 in Düsseldorf war. Damals war es ein Staatsbesuch zum 70-jährigen Bestehen des Landes NRW. „Eine Einstufung als Staatsbesuch liegt nicht vor, da es sich um eine private Reise handelt“, erklärt die Staatskanzlei. Trotzdem werde der Besuch „polizeilich begleitet“, heißt es von der Polizei. Neben Sicherheitsaspekten soll es dem Vernehmen nach auch um Verkehrsmaßnahmen wie Straßensperren gehen.

Das sieht das Programm für den 6. September konkret vor: Am frühen Nachmittag kommen die beiden an, dann wartet schon das Goldene Buch der Stadt auf Harrys Unterschrift. Er will auch eine Rede halten. Danach soll es eine Schifffahrt über den Rhein bis zum Düsseldorfer Stadion geben. Dort ist eine Pressekonferenz mit Harry angesetzt, bei der er selbst aber keine Fragen beantwortet. Das soll unter anderem Brigadegeneral Alfred Marstaller übernehmen, der Projektleiter der Invictus Games. Die Bundeswehr und die Stadt Düsseldorf richten sie gemeinsam aus – das ist einmalig in der Geschichte dieser Spiele. Vermutlich reisen Harry und Meghan noch am gleichen Tag wieder ab – zu Anschlussterminen in Harrys Heimat Großbritannien.