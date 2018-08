Düsseldorf: Das Gourmet Festival startet bald auf der Königsallee

Düsseldorf Lecker Schlemmen und locker die Kö entlang flanieren: Beim Gourmet Festival auf der Königsallee ist das Programm. Auch das Hotel Intercontinental, eines der Nobelhotels an der Prachtmeile, ist dabei.

Vom 24. bis 26. August findet das Gourmet Festival auf der Königsallee statt. Auch das Hotel Intercontinental ist mit einem eigenen Stand beteiligt. Dabei will Direktorin Britta Kutz die Gäste ins südfranzösische Saint Tropez entführen. DJs Axlnt legt die Musik auf: Hits zum Chillen wie die von Cafe de Flore oder Hotel Costes werden durch die Luft flirren. Der DJ mit brasilianischen Wurzeln legte bereits auf Ibiza auf und ist beliebter Musikmacher auf namhaften Modepartys. Zudem soll der Stand am oberen Ende der Königsallee das Flair des berühmten Nikki Beach Clubs an der Côte d’Azur haben.