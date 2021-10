Museumsbeauftragter starb mit 73 Jahren : Das CC Düsseldorf trauert um Peter Weber

Düsseldorf Das Comitee Düsseldorfer Carneval trauert um seinen ehemaligen Museumsbeauftragten und Archivar. Weber hatte 15 Jahre lang das jecke Museum geleitet und der Ausstellung viele Exponate hinzugefügt.

Das „Haus des Karnevals“ sei zu großen Teilen das Werk von Peter Weber gewesen, sagt Hans-Peter Suchand, Pressesprecher vom Comitee Düsseldorfer Carneval . Peter Weber leitete 15 Jahre lang das jecke Museum als Beauftragter ehrenamtlich und fügte viele besondere Exponate der Ausstellung hinzu. „Er hatte über Jahrzehnte gepflegte Kontakte zu viele Menschen in Düsseldorf“, sagt Suchand. Wenn jemand einen Orden oder eine Urkunde aus der Karnevalshistorie Düsseldorf hatte, war Peter Weber stets derjenige, der diese Erinnerungsstücke zu Ausstellungsstücken für das Museum machte. „Peter Weber war selbst eine Institution“, sagt Suchand, „er ist stets in seiner Aufgabe aufgegangen.“

Weber organisierte auf Wunsch die Jubiläumsausstellungen der CC-Vereine, leitete zahlreiche Führungen von Besuchergruppen durch das Haus des Karnevals, bereitete mit seinen Helfern alljährlich die „Nacht der Museen“ vor. Im Jahr 2018 präsentierte er stolz ein Kostüm von „Tote Hosen“-Sänger Campino. Außerdem betreute Weber die Spendenkonten der Prinzenpaare. Sogar in Portugal war Peter Weber für den Karneval aktiv. Auf Wunsch der „Initiative Lisboa-Düsseldorf“ hielt er an der dortigen Universität einen Vortrag über das Düsseldorfer Winterbrauchtum. In Anerkennung seiner ehrenamtlichen Tätigkeit zeichneten ihn der Bund Deutscher Karneval und das CC mit Verdienstorden aus. Am 14. Oktober 2021 ist Peter Weber im Alter von 73 Jahren gestorben.