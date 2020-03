Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie in Düsseldorf : Das Catz-Café wird verschenkt

Das Catz Café an der Münsterstraße in Pempelfort wird verschenkt, Nicolas Pothmann (l.) und Markus Eirund erklären die Hintergründe. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Er bereue nichts, sagt der Catz-Café-Betreiber Nicolas Pothmann. Vor zwei Jahren eröffnete er den Streichelzoo für Katzenfans, doch so ganz rentierte sich das Projekt am Ende dann doch nicht. Nur greift er zu konsequenten Maßnahmen: Er will das Catz-Café verschenken.