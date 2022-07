Filmnächte unter Düsseldorfs Sternen : Zum Auftakt ein Martini mit James Bond

Düsseldorf Das Alltours-Kino hat am Donnerstagabend im Rheinpark seine Saison eröffnet. Auf der riesigen Leinwand kämpfte der Top-Agent um sein Leben. Sommerfeeling mit Strandatmosphäre gab es im Beach-Club des Open-Air-Kinos.

Am Samstag krabbelt Spider-Man in „No Way Home“ über die Leinwand, am Sonntag ist „Conjuring 3: Im Bann des Teufels“ zu sehen, am Montag dann „Bohemian Rhapsody“ über die legendäre Band Queen. Auch ein echter Kino-Klassiker ist in den ersten Wochen im Programm: „Mamma Mia!“ flimmert am 22. Juli über die 400 Quadratmeter große Leinwand. Kinder- und Familienfilme werden vor allem in der zweiten Hälfte des Alltours-Kinos gezeigt. Der Pixar-Film „Lightyear“ etwa ist am 28. Juli, nur ein paar Wochen nach dem offiziellen Kino-Start, auch im Düsseldorf Open-Air-Kino geplant. Außerdem zu sehen sind neben Spider-Man weitere Highlights aus dem Marvel-Universum, zum Beispiel: „Doctor Strange in The Multiverse of Madness“. Den Abschluss der Saison macht der Film „Thor: Love and Thunder“. Tags zuvor, am 13. August, läuft „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“.