Große Party wie auf Düsseldorfer Kirmes : Montag ist der Beachclub pink

Düsseldorf Der Umzug vom Rheinpark in den Nordpark hat Martin Wilms nicht geschadet. Nun stehen einige Showacts an, viele Show sind schon ausverkauft.

Martin Wilms, der Chef des Beachclubs auf der Engländerwiese im Nordpark nahe dem Aquazoo , gab unserer Redaktion sein Veranstaltungsprogramm preis. Lost geht es am kommenden Montag mit dem „Pink Monday“. Eigentlich handelt es sich dabei um eine Traditionsveranstaltung auf der Düsseldorfer Kirmes, die – hätte das Volksfest stattgefunden – auch exakt an diesem Montag auf der anderen Rheinseite stattgefunden hätte. „Wir planen jetzt eine kleine, feine Ausgabe und hoffen auf viele Gäste in schrägen Kostümen“, sagt Wilms. 600 Menschen werden seinen Angaben zufolge auf dem Areal des Beachclubs feiern. Es soll eine Deko komplett in Pink geben, Prunkstück ist ein fünf Meter großes Einhorn. Star-DJ Phil Fuldner legt auf sowie sein Kollege Dr. Love. Lokale Künstler wie Max Weyers, der auch Sänger der KG Regenbogen ist, werden erwartet. „So Gott will, soll das Wetter ab Freitagnachmittag auch wieder besser werden“, sagt Wilms.

Der „Pink Monday“ ist übrigens ausverkauft, und auch sonst läuft es bestens mit den Veranstaltungen im Beachclub, dem der Umzug vom Rheinpark in den Nordpark somit offenbar nicht geschadet hat. Am Dienstag werden die Strandpiraten im Beachclub auftreten und auch am 12. August – auch hier gibt es keine Karten mehr. Dafür geht hier noch was: DJ Theo Fitsos legt am 22. Juli auf, Enkelson singt am 29. Juli, am 5. August gibt Michael Naseband Junior ein kleines „Glüh Dich glücklich“-Festival mit elektronischer Musik. Der 19. August steht im Zeichen von deutscher Rockmusik mit den Bands Eizbrand und Ochmoneks. Außerdem startete gerade erst der Vorverkauf zu Guildo Horn am 26. August. „Hier sind die ersten 100 Karten schon weg“, sagt Wilms, der außerdem auf den 1. September hinweist: An dem Tag soll es Pop-up-Comedy mit Monique Placzek und Lars Hohlfeld geben. Dem Vernehmen nach ist ein Zusatz-Konzert der Strandpiraten für den 4. September geplant.