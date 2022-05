Liebeserklärungen in Düsseldorf : Darum denkt Lennart Brede so gerne an Peter Lindbergh

Lennart Brede und Manfred Vogelsänger (v.l.) Foto: Brigitte Pavetic

Altstadt Bis 16. Juli präsentiert die Galerie Anna Laudel Düsseldorf die Ausstellung „BECAUSE YOU WANT TO BE LOVED“ des in Berlin und London lebenden Künstlers Lennart Brede. Bereits während seines Studiums 1999 konnte der Künstler mit Peter Lindbergh im Düsseldorfer NRW Forum ausstellen.

Lennart Brede hat es weit gebracht. Wie viele Ausstellungen er schon hatte, weiß der Künstler mittlerweile gar nicht mehr so genau. „Vielleicht 15 oder mehr“, sagte er bei seiner Vernissage in der Galerie von Anna Laudel in der Altstadt. Zu gerne denkt er an seine Anfänge zurück, und die haben stark mit Düsseldorf zu tun: „Es war 1999, und der große Peter Lindbergh hatte eine Ausstellung im NRW-Forum, und zwölf Studenten wurden mit ausgestellt, das war echt eine große Ehre“, erzählte Brede. Den Fotografen Michael Vogelsänger kennt er auch sehr gut – der kam ebenfalls zur Vernissage.

Bis 16. Juli präsentiert die Galerie Anna Laudel die Ausstellung „Because you want to be loved“ des in Berlin und London lebenden Künstlers. Das Ausstellungsprojekt über zwei Etagen stellt verschiedene Werkgruppen, hauptsächlich aus den Bereichen Fotografie und Videoinstallation, vor. Die Zeit des Lockdowns nutzte Brede, um sich „endlich“ einen Überblick über alle seine Arbeiten zu verschaffen. Düsseldorf mag Brede schon mal sehr gerne. „Eine Zeit lang war die Stadt mein zweites Zuhause. Die Leute hier sind so weltoffen und angenehm. Irgendwie sind die Düsseldorfer so lebensfroh wie Südländer.“ Wen er am meisten liebt? „Meinen Sohn, neun Jahre, keine Liebe ist so bedingungslos wie die zu deinem Kind.“ Interessante Gäste kamen auch an die Mühlenstraße: Neben dem Fotokünstler Vogelsänger kamen die Schauspielerin Mariella Ahrens, Johanna Adam von der Bundeskunsthalle Bonn, die Influencerin Salomé Chaboki und John Madoxx, Atelier Johan Madoxx.