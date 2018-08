Düsseldorf: Curvy Supermodel Alina ist heute wieder bei RTL 2

Katharina, India und Alina (v.l.) aus Düsseldorf. Alina geht in die nächste Runde. Foto: RTL II/Silviu Guiman/RTL 2

Düsseldorf Die TV-Sender haben Models für sich entdeckt, die mehr Kilos auf den Rippen haben als die Traditionsausgaben dieses Berufsstandes. Eine Düsseldorferin ist gerade bei RTL 2 erfolgreich.

Die 26-jährige Alina aus Düsseldorf ist heute Abend wieder in der Sendung „Curvy Supermodel“ bei RTL 2 zu sehen. Damit schaffte sie es in eine weitere Runde der Casting-Show für Mädchen, die in den Augen der Allgemeinheit eine ganz normale Kleidergröße tragen, im traditionellen Modebusiness aber sicher als übergewichtig gelten.