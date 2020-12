Eine wortwörtlich coole Idee: Unternehmer sammelt Geld für Eisrollen : Crowdfunding soll den Eisladen Rollacosta retten

Düsseldorf Rollacosta ist die erste Eisdiele in Düsseldorf, die gerolltes Eis im Becher anbietet. Schnell waren die Leute auf den Geschmack gekommen, doch dann kam Corona. Um zu überleben, legte der Chef ein Crowdfunding-Projekt auf.

Als einer der ersten Unternehmer in der Düsseldorfer Gastronomiebranche wagt Costantinos „Costa“ Demirtzis mit einem Crowdfunding-Projekt die Flucht nach vorne. Mit seinem Laden Rollacosta, in dem er am Burgplatz in der Altstadt gerolltes Eis verkauft, wollte er in diesem Jahr eigentlich eine neue Säule im Düsseldorfer Eis-Geschäft etablieren. Wie vielen anderen Unternehmern auch grätschte ihm die Corona-Pandemie dazwischen.