Düsseldorf: Cocktail in Pink im Steigenberger Parkhotel

Düsseldorf Zebra lud erneut zu einem pinkfarbenen Cocktail. Die Herrschaften trugen die Farbe und der Champagner. 2270 Euro kamen für einen guten Zweck zusammen.

Das Brustberatungszentrum Zebra lud zu einem geselligen Nachmittag an die Kö. Gut 100 Gäste kamen und bestellten Champagner und Macarons in Pink. Diese Farbe bezieht sich auf den Brustkrebsmonat Oktober, bei dem weltweit die Krankheit ins Bewusstsein gerückt wird. Die Zebra-Vorsitzende Ingrid Resch begrüßte Professor Ortwin Adams, der einen Vortrag über eingeschleppte Viren hielt. Oksana Möller kam ebenfalls, sie ist die neue und überhaupt die erste Chefärztin am Marienhospital. Designerin Uta Raasch und Couture-Sammlerin Monika Gottlieb gesellten sich dazu und Autorin Dorothee Achenbach, deren erster Roman „Im Schatten des Mondsterns“ im Januar auf den Markt kommt – „und es hat nichts mit meinem Ex-Mann Helge zu tun“. Der Düsseldorfer Salon Pio O’Kan (Hans Werner Klein kam) spendete ein Ensemble aus der aktuellen Prêt-à-Porter-Kollektion im Wert von 3000 Euro. Das Engagement geht weiter: Am 24. November veranstaltet Zebra in Düsseldorf einen Infotag.