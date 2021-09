Mode-Ikone hat Angst vor Corona : Claudia Schiffer sagt Besuch in Düsseldorf ab

Düsseldorf Zum ersten Mal kuratierte die Mode-Legende Claudia Schiffer eine Ausstellung. Zusammen mit dem Kunstpalast Düsseldorf lädt sie zu einer Zeitreise in die Modewelt der 90er Jahre ein. Allerdings bleibt sie der Schau fern.

Das teilte der Kunstpalast am Montag mit – hier wird die Schau von Mittwoch in der kommenden Woche an zu sehen sein. Sie endet am 9. Januar 2022.