Geburtstag in Düsseldorf : Karnevalistin Cida Klinkhammer gibt ein tropisches Fest

Düsseldorf Stolze 50 wurde Cida Klinkhammer, die Vorsitzende der Närrischen Marktfrauen. Und dazu schmiss sie eine große Party mit dem Flair aus ihrer Heimat Brasilien.

Es war fast wie an der Copacabana im großen Garten von Altstadtgastronom Peter Klinkhammer an der Nettelbeckstraße. Cida, seine brasilianische Ehefrau und Vorsitzende der Närrischen Marktfrauen, feierte unter dem Motto „Festa tropical“ einen runden Geburtstag – sie wurde 50. Über 100 Gäste waren gekommen – wie Cida es sich wünschte: Die Herren in bunten Hawai-Hemden, die Damen in entsprechend exotisch-sommerlichem Outfit. Es gab Palmen, es gab brasilianische Caipirinhas und andere landestypische Cocktails. Auf der Speisekarte außerdem Spezialitäten aus dem Land des Amazonas, zubereitet von Florian Conzen, und natürlich wurde der flotte Bossa Nova getanzt, perfekt gespielt von einem Gitarristen aus Rio. Dazu traten zwei brasilianische Tänzer und Freundinnen von Cida auf, die sich wie in ihrem Heimatland fühlten, gleich aufsprangen und mittanzten. Cida glücklich: „Jetzt haben wir Brasilien nach Düsseldorf geholt.“ Dazu – völlig unverhofft – überraschte ein plötzlicher warmer, fast tropischer Regenschauer die Gäste, der sie aber nur kurz in ihrer Festa-Stimmung unterbrach. Unter den Geladenen waren Bürgermeister Friedrich Conzen und Grünen-Landtagsabgeordneter Stefan Engstfeld mit seiner Eherau, der ehemaligen Stadtsprecherin Kerstin Jäckel-Engstfeld, die gerade von einer Abenteuerreise in Australien zurückgekehrt war und reichlich zu erzählen hatte. „Jetzt hat mich der Alltag wieder. Aber Düsseldorf ist auch schön“. Die charmante Gastgeberin, die es irgendwie schaffte, mit all ihren Gratulanten zu plaudern, hatte auf Geburtstagsgeschenke verzichtet, bat in ihrer Einladung um eine Spende für die Altstadt-Armenküche. Die Festa tropical ging bis spät in die Nacht.