Christof Seeger-Zurmühlen : Von der Ringermatte auf die Theaterbühne

Düsseldorf Der Schauspieler Christof Seeger-Zurmühlen war zu Gast in der Talkreihe „Das Rote Sofa“. Dort erzählte er von seiner vielseitigen Theaterkarriere und warum er sich einst als Ringer versuchte.

In der Theater-Talkreihe „Das rote Sofa“ war der Schauspieler und Regisseur Christof Seeger-Zurmühlen zu Gast. Der künstlerische Leiter der Düsseldorfer Bürgerbühne gab im Gespräch mit Moderator Frank Labussek Einblicke in das Leben auf und neben der Bühne und seine Zeit als Ringer.

Als „Theater-Allrounder“ kündigte Frank Labussek seinen Gast an, und damit hatte er auch recht. Christof Seeger-Zurmühlen hat in seiner Zeit beim Theater schon so ziemlich jede mögliche Position eingenommen: Er war Schauspieler, Regisseur, Leiter und auch Gründer. Aufgewachsen ist er im Schwarzwald. Bereits zu seiner Schulzeit war er in der Theater-AG aktiv. „Damals wurde sozusagen der Samen gesät“, erzählte Seeger-Zurmühlen den Gästen im Theatermuseum. Im Studium verschlug es ihn zunächst zum Lehramt. Sport, Deutsch und Englisch waren seine Fächer. Sein Geld verdiente er als Ringer, seine übrige Zeit widmete er dem Schauspiel.