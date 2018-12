Krimi: Christian Erdmann spielt in „Ostfriesenblut“

Düsseldorf Theater spielt er und im TV. Jetzt ist Christian Erdmann in einem Krimi zu sehen.

Der Schauspieler Christian Erdmann hat Düsseldorf als seine Wahl-Heimat auserkoren. Im Schauspielhaus spielt er aktuell in dem am 12. Oktober uraufgeführten Stück „Momentum“ die Hauptrolle des Meinrad Hofmann. Das Jahr beschließt er mit einer Fernseh-Rolle: Am Samstag (29. Dezember) ist er im ZDF in der Rolle des Frank Weller an der Seite von Christiane Paul alias Ann-Kathrin Klaasen im zweiten Ostfrieslandkrimi „Ostfriesenblut“ zu sehen.