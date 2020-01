Ausstellung in Düsseldorf : Carola Paschold zeigt starke Frauen

Düsseldorf Wahre Stärke sei es, positiv zu sein, egal, was das Leben mit sich bringe. Das sagt die Künstlerin Carola Paschold, die ihre Arbeiten gerade im Düsseldorfer Landtag zeigt. Romy Schneider, Angela Merkel und Audrey Hepburn zeigt sie in der Schau „Women“.

New Pop Art nennt die gebürtige Mönchengladbacherin, die sich an der Hochschule Düsseldorf bei Professor Rudi Assmann zur Designerin ausbilden ließ und Mitglied ist beim traditionsreichen Künstlerverein Malkasten, ihre Stilrichtung. „Ich habe mir nur Frauen ausgesucht, die im Leben was geleistet haben“, erzählte sie bei der Vernissage. Ein Fan von Romy Schneider sei sie schon immer gewesen. Fröhlich wollte Paschold sie zeigen, nicht tragisch, nicht traurig, sondern stark. Kanzlerin Merkel habe ihr in einem persönlichen Brief gedankt für ihre malerische Inszenierung. „The Lady in Red“, die kokett in ihrem roten Cabrio sitzt, „ist durch und durch positiv und steigt auf dem Bild im übertragenen Sinne in ein aufregendes Leben ein“.