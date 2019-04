Auszeichnung : Bundesverdienstmedaille für einen Kulturförderer

Düsseldorf Ehre, wem Ehre gebührt: Wilhelm Mayer macht sich stark für die Kultur in Kaiserswerth und wird belohnt.

Maßgeblich beteiligt war Mayer auch an der Gestaltung eines Stadtmodells aus Keramik, das Kaiserswerth im Jahr 1702 abbildet und für dessen Ausführung er einen namhaften Künstler gewann. Das Stadtmodell ist bis heute das Kernstück des Museums. Nun überreichte Oberbürgermeister Thomas Geisel ihm die Bundesverdienstmedaille.

Er habe durch sein jahrzehntelanges Engagement vor allem im kulturellen Bereich auszeichnungswürdige Verdienste erworben, heißt es in der Begründung über den früheren Lehrer an einer Gemeinschaftshauptschule. Seit 2001 ist Mayer im Ruhestand. Seit 1979 ist er Mitglied des Heimat- und Bürgervereins Kaiserswerth. Seit 1984 gehört er dem Vorstand an, seit 1991 hat er den Vorsitz inne. Der Verein fördert und pflegt das heimatliche Brauchtum sowie Heimatkunde und Stadtgeschichte.