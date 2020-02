Tillys Abwrackaktion in Düsseldorf : Brutaler Akt nach dem „Menschheitsfest“

Abwrackaktion Tillys vor der Wagenbauhalle Foto: Anne Orthen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, für den Satiriker und Karnevalswagenbauer Jacques Tilly gilt das genauso wie für Fußballspieler. Am Dienstag lud der Mann, der es mit seinen bissigen Mottowagen für Rosenmontag schon wieder in Blätter wie den „International Herald Tribune“ und die „New York Times“ brachte, zur Abwrackaktion in die Wagenbauhalle an der Merowinger Straße, um die sehr politischen Wagen (13 waren es dieses Mal) größtenteils zu vernichten und die Gesellschaftswagen gleich mit.

Mitarbeiter der Zugleitung reißen einen Karnevalswagen ab. Foto: Federico Gambarini/dpa. Foto: dpa/Federico Gambarini

Auch die Figur vom Rosenmontagszug wird zerstört. Foto: Brigitte Pavetic