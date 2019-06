Sommer-Festival in Düsseldorf : Breuninger feiert Mode und Musik

Düsseldorf Das Kaufhaus Breuninger will den Sommer auf seine Art zelebrieren – mit einem speziellen Sommer-Festival.

Breuninger wird am 28. und 29. Juni zur Festivalbühne werden. Modetrends, Musik-Bands und Food-Trucks erwarten die Besucher am Kö-Bogen. Musiker wie Who’s Amy, Fresh Music Live, DJ TAY oder DJ N-SURE sollen für die richtigen Rhythmen sorgen. Das Kaufhaus will damit ein Statement für Düsseldorf setzen und den Standort stärken, wie Andreas Rebbelmund, Geschäftsführer Breuninger Düsseldorf, am Freitag bei der Präsentation des Programms sagte.