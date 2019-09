Bürgergespräch in Düsseldorf : RP-Leser können mit Bettina Böttinger diskutieren

Düsseldorf TV-Moderatorin Bettina Böttinger fragt am 26. September in Düsseldorf nach der Meinung der Bürger. Es geht um das Thema Verkehrsprobleme. Unsere Leser können dabei sein.

TV-Talkerin Bettina Böttinger (WDR „Kölner Treff“) kommt mit dem Bürger-Talk „Ihre Meinung“ am 26. September in ihre Heimatstadt nach Düsseldorf. In den Schwanenhöfen diskutiert sie live mit gut 80 Gästen und Experten über das Thema Verkehrsprobleme. „Aggressiv und rücksichtslos – was ist los auf unseren Straßen?“ – so lautet der Titel des Talks. Der Anlass laut WDR-Redaktion: Unsere Straßen werden immer voller, und die Aggressivität der Verkehrsteilnehmer steigt stetig. Fußgänger, Radfahrer, Autos, Busse konkurrieren um den knappen Platz auf der Straße. Jetzt gibt es auch noch die E-Scooter. Nicht nur in Düsseldorf, Köln und Berlin, sondern auch in kleineren Städten wie Paderborn flitzen sie über Rad-, Gehwege und Straßen. „Sind E-Roller und Fahrräder für verstopfte Innenstädte überhaupt die Lösung, oder ist die Infrastruktur unserer Städte gar nicht ausgerichtet für die neue Mobilität?“, will Böttinger ihre Gäste fragen.